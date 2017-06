Mollema had nog niet veel contact met kopman Contador

Het is met 35 miljoen euro de duurste attractie die de Efteling ooit bouwde en vanochtend ging de Symbolica voor het eerst open voor het grote publiek.

Vertederende beelden uit Turkije van een hond die erg van klassieke muziek houdt. Het filmpje gaat de hele wereld over.

Michael en Bianca hebben officieel hun zomerhit ‘Met Mike en Bianca’ gepresenteerd. Vooraf was er nogal wat gedoe over het nummer, de twee zouden plagiaat gepleegd hebben. Gelukkig is dat allemaal opgelost.