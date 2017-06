Ziyech weer beschikbaar voor Marokkaanse ploeg

"Dat was een goed onderhoud. De lucht is geklaard en Hakim is weer beschikbaar. Ze hebben het als kerels uitgesproken en de hand erop geschud. Dat was mooi om te zien", zegt Mustapha Nakhli, zaakwaarnemer van de creatieve linkspoot, tegenover Fox Sports.

Kwaad bloed

Renard nam de 24-jarige technicus niet op in zijn selectie voor de Afrika Cup in de afgelopen winter. Dat zette kwaad bloed bij Ziyech, die sindsdien weigerde uit te komen voor de nationale ploeg. Renard riep Ziyech later wel op voor de Marokkaanse selectie voor wedstrijden tegen Oranje en Kameroen. De Ajacied ging echter niet in op die uitnodiging.

Via Instagram hintte Ziyech vrijdag dat hij terugkeert in de nationale ploeg van Marokko. "Guess who's back", zette hij op het sociale mediakanaal, met daarachter de vlag van Marokko. Ziyech heeft negen interlands op zijn naam, staan waarin hij vijf doelpunten maakte.