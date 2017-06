Koeman stalt nieuwe aanvaller bij Anderlecht

Omdat Onyekuru nog maar kort Nigeriaans international is, komt hij nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Een verhuur aan landskampioen Anderlecht bleek een goed alternatief voor komend seizoen.

Met de transfer zou een bedrag van 8 miljoen euro zijn gemoeid. Dat maakt Onyekuru in België de op één na duurste uitgaande transfer. Vorige maand verhuisde international Youri Tielemans voor een recordbedrag van bijna 25 miljoen euro van Anderlecht naar de Franse landskampioen AS Monaco.