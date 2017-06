'Droom komt uit voor cultspits van MVV'

Volgens dagblad De Limburger verruilt de 25-jarige aanvaller de club uit Maastricht voor Crawley Town. Verheydt zou voor drie jaar tekenen bij de club die uitkomt in League Two, het vierde niveau in Engeland.

Verheydt had nog een contract voor één jaar bij MVV, maar wilde graag vertrekken naar Engeland. "Die droom is uitgekomen voor Thomas, die perfect past in deze competitie", zegt zijn zaakwaarnemer Danny Ris tegen De Limburger.

Promotie

Verheydt kwam in de zomer van 2015 over van de amateurs van Scheveningen. In twee seizoenen kwam de spits tot 61 competitieduels voor de Maastrichtenaren, waarin hij vijftien keer scoorde. Afgelopen seizoen liep Verheydt promotie nét mis met MVV. In de finale van de play-offs was aartsrivaal Roda JC te sterk.