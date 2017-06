Jonge Duitsers geven A-ploeg goede voorbeeld

Mitchell Weiser kwam vijf minuten voor de rust tot scoren met een fraaie kopbal. Duitsland pakte in 2009 voor de eerste keer de Europese titel.

Bij het favoriete Spanje konden onder anderen Marco Asensio (Real Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Hector Bellerin (Arsenal) en Gerard Deulofeu (van Everton via AC Milan terug naar Barcelona) het verschil niet maken.

Hattrick

De viervoudige kampioen had in de halve finales aartsrivaal Italië, vijfvoudig winnaar van EK-goud, nog met 3-1 verslagen. Niguez maakte in dat duel een hattrick binnen 21 minuten, maar hij bleef tegen Duitsland zonder succes.

De Duitse A-ploeg, houder van de wereldtitel, kan zondag in Sint-Petersburg de Confederations Cup winnen. Chili is in de finale de tegenstander.