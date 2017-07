FOTO'S - Memphis viert vakantie met grote sigaar

Op foto's van de Daily Mail is te zien hoe Depay de brand steekt in een joekel van een sigaar, en daarmee door de straten van het Italiaanse Portofino loopt. Daarbij vergezeld door zijn verloofde Lori, haar vader Steve en zijn vrouw Marjorie.

Foto: Daily Mail

Of de foto's ook bij bondscoach Dick Advocaat in de smaak vallen, is afwachten. De trainer van Oranje ruimde in de laatste interland tegen Luxemburg nog een basisplaats voor de aanvaller in, maar of hij dat in het cruciale duel op 31 augustus met Frankrijk ook gaat doen, is de vraag. Misschien is Memphis de sigaar...

Foto: Daily Mail

Foto: Daily Mail