Froome in paniek: 'De beelden zijn hilarisch'

Gehuld in de gele trui rende hij de kale berg omhoog, nadat de weg ineens werd geblokkeerd door een muur van motoren en toeschouwers en zijn fiets door een val aan gruzelementen lag. ’Run Froomey, Run!’ De vergelijking met Forrest Gump was snel gemaakt.

Spotprenten

"Achteraf heb ik er om kunnen lachen en zag ik ook de humor in van de vele spotprenten. De beelden zijn ook hilarisch. Bekijk het en vul zelf in wat ik denk. Waarom ik daar in paniek raakte? Op dat moment wist ik écht niet wat ik moest doen. Je staat in zo’n bergrit onder zo’n hoge druk. In mijn ogen toont dit incident vooral de wil die ik op dat moment had. Fiets of geen fiets, ik wilde zo snel mogelijk naar de finish om het geel om mijn schouders te houden.”

Vloeken en tieren

"Misschien symboliseert dat voorval ook wel perfect wat de Tour de France is. Wil je deze wedstrijd winnen, dan moet je met die druk kunnen omgaan. Je moet rustig blijven onder al die gekke omstandigheden. Alles kan perfect lopen, je lijkt alles onder controle te hebben. En één seconde later sta je te vloeken en te tieren om een nieuwe fiets te krijgen. It’s crazy. Aan de andere kant, zulke dingen maken de koers ook zo mooi.”

