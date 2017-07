De onderhandelingen over Luckassen zouden al zijn opgestart, waarbij AZ op voorhand niet afwijzend staat tegenover een transfer. De Alkmaarse club, die de afgelopen jaren zo enorm goed scoorde op de transfermarkt, beleeft vooralsnog een erg rustige transferzomer en kan een goede uitgaande transfer prima gebruiken.

Internationale maatstaven

De door AZ zelf opgeleide Luckassen heeft zijn imposante lichaamsbouw en multifunctionaliteit als meerwaarde voor topclubs. PSV hanteert op het punt van de fysieke voorwaarden internationale maatstaven en daar beantwoordt Luckassen ruimschoots aan met zijn snelheid, kracht en lengte.

Defensieve veer laten

Bijkomend voordeel is dat de jeugdinternational kan worden ingezet als rechtsback, centrale verdediger én verdedigende middenvelder. Dat is heel interessant voor PSV, dat deze transferzomer defensief een stevige veer moet laten. Centrumverdediger Hector Moreno is al verkocht aan AS Roma, terwijl ook linksback Jetro Willems en rechtsback Santiago Arias in principe een transfer zullen maken deze window. Bovendien is er concrete interesse voor controlerende middenvelder Andres Guardado. Ook de positie voor de defensie kan Luckassen, die eerder liet optekenen geen ’nee’ te kunnen zeggen tegen een club als PSV, goed invullen.

Desgevraagd laat technisch manager Marcel Brands van PSV weten, dat Luckassen in beeld is bij de topclub uit Eindhoven. "Luckassen behoort tot de categorie jonge, Nederlandse spelers, die we nauwgezet in de gaten houden”, aldus Brands.