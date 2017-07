Boogerd blikt vooruit: 'Van Emden kan iedereen aan'

1e rit Düsseldorf-Düsseldorf 14 km, individuele tijdrit.

Foto: Tour de France

De 104e editie van de Tour de France begint vandaag in Düsseldorf. Het is voor het eerst sinds 1987 (West-Berlijn) dat Le Grand Départ in Duitsland plaatsheeft. Het parcours van de 14 kilometer lange tijdrit is volkomen vlak en loopt grotendeels langs de Rijn.

De eerste renner, Elie Gesbert, vertrekt om 15:15 uur. Meteen na hem is debutant Marco Minnaard de eerste Nederlander die in actie komt. Jos van Emden, dé Nederlandse troef, start op 17:54 uur. De finish van Chris Froome, die als titelverdediger als laatste start, wordt om 18:48 uur verwacht. Bekijk hier de starttijden van de andere Nederlanders en de favorieten.

Michael Boogerd

"Met een 14 kilometer lange tijdrit als ouverture hebben de Duitsers er alles aan gedaan om Tony Martin als eerste in de gele trui te krijgen", kijkt Boogerd vooruit. "Vorig jaar liet hij op de WK in Qatar tegen de klok zien dat hij nog altijd ‘Der Panzerwagen’ is."

Foto: ANP

"Het is een afstand die ook Jos van Emden aankan", zegt de winnaar van twee Tour-etappes over de Nederlandse kanshebber. "Hij heeft met zijn zege in de slottijdrit in de Giro d’Italia laten zien dat hij iedereen aankan. Dus waarom niet in Düsseldorf?"

LIVE

Volg de openingstijdrit van de Tour de France vanaf 15:15 uur op de voet via onze LiveWidget.