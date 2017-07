Alleen Van Persie duurder dan Aké

De transfer van Aké overstijgt de grootste verkoop ooit van de Rotterdammers, die afgelopen week met Rick Karsdorp (19 miljoen) werd gerealiseerd. De kersverse international keert terug naar de club waar hij afgelopen seizoen op huurbasis doorbrak in de Premier League. Daarop werd Aké, die Feyenoord op zijn 16e verliet, in de winter teruggehaald door Chelsea. In Londen had hij alleen een groot aandeel in het gewonnen toernooi om de FA Cup.

1. Robin van Persie 31 miljoen 2. Nathan Aké 23 miljoen 3. Rick Karsdorp 19 miljoen 4. Jordy Clasie 15 miljoen 5. Royston Drenthe 13 miljoen.