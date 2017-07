"Ik heb in deze ronde verschillende bergritten in mijn hoofd die in aanmerking komen, maar ik laat het vooral van het moment afhangen", schrijft Gesink. "Ik wil niet teveel nadenken, dat heeft in het verleden ertoe geleid dat ik teveel met spanning in het lijf aan het koersen was. Mijn beste wedstrijden heb ik gereden, toen ik intuïtief fietste. Zo ga ik het nu ook doen, gaan op het moment dat het goed voelt."

Gesink vervolgt: "Of dit de manier is om de rest van mijn loopbaan een grote ronde te rijden, is moeilijk te zeggen. Dat hangt er ook vanaf hoe succesvol het is. Als ik hier een rit win, geeft het zo’n boost dat dit waarschijnlijk een vervolg krijgt."

Gesink voelt zich, zo stelt hij in de column, niet meer geroepen om voor het klassement te strijden. "Zoals ik dat in het verleden wel heb geprobeerd, met in 2010 een vierde plaats als beste resultaat. Gezien de ontwikkelingen in de wielersport, zie je toch dat de kleinere, lichtere mannetjes meestal de dienst uit maken in het klassement. Of je moet zo’n wapen in de tijdrit als Tom Dumoulin hebben."

