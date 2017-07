'Tour start met flinke buien tijdens proloog'

"Laten we hopen dat de omstandigheden in ieder geval voor iedereen hetzelfde zijn", aldus de Duitser Tony Martin, die in eigen land als topfavoriet aan de start van de tijdrit verschijnt. De druk van de hele natie voelt hij niet. "Ik ben totaal ontspannen."

Martin weet dat zijn wellicht grootste rivaal Rohan Dennis ontbreekt in de Tour. Diens ploeg BMC mikt alles op het klassement van Richie Porte. Dennis hield Martin twee jaar geleden bij de Tourstart in Utrecht van het geel af, nu ziet de tijdritspecialist van Katoesja vooral de Sloveen Primoz Roglic en Jos van Emden, beiden van LottoNL-Jumbo, en de Zwitser Stefan Küng als voornaamste concurrenten.

"Het parcours ligt me, het geel veroveren is een droom'', aldus Martin, die twee jaar geleden in de vierde etappe alsnog de gele trui veroverde. Het feest duurde twee dagen, in Le Havre verdween hij na een val met een gebroken sleutelbeen uit de Tour.