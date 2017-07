Tourwinnaar Wiggins wil nu als roeier olympisch goud halen

Wiggins maakte zijn nieuwe ambitie bekend tijdens een Q&A in Manchester. "Nadat ik mijn loopbaan had beëindigd, ben ik met roeien begonnen om gewoon fit te blijven", zei hij. "Maar het ging zo goed, dat ik het nu professioneel aanpak. Ik word zeven dagen per week bijgestaan. Ik doe in december mee met de Britse kampioenschappen. Daar zullen we zien hoe ver ik reik. Misschien een zesde gouden plak?"

Nadat Wiggins vorig jaar tijdens de Spelen in Rio de Janeiro zijn vijfde olympische titel veroverde, besloot hij later in het jaar zijn fiets definitief aan de wilgen te hangen. Het wordt nog hard werken voor de voormalig tijdritspecialist. "Ik wil richting de 100 kilo, dat zijn er 31 meer dan toen ik met de Tour meedeed. Maar op dit moment voel ik me fantastisch."