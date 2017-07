Toekomst Confederations Cup onzeker

Gianni Inantino zei het zaterdag tijdens een persconferentie waarin hij op het toernooi terugblikte nog niet zo stellig, maar de FIFA-voorzitter liet wel blijken dat het evenement zijn langste tijd gehad heeft.

"Eerst moeten we analyseren, dan tot een conclusie komen en pas daarna nemen we een besluit'', aldus Infantino.

De Confederations Cup wordt sinds 1992 georganiseerd. Naast de kampioenen van de continenten doet ook de wereldkampioen en het organiserende land mee. Sinds 2005 is het evenement één jaar voor het WK, als soort generale repetitie.

Vanwege de drukke voetbalkalender, en het kleine belang dat deelnemende landen aan het toernooi hechten, zien veel clubs en bestuurders het toernooi liever verdwijnen. Daar komt bij dat het WK van 2026 in Qatar is. Vanwege de hitte is het spelen van de Confederations Cup in de zomer niet mogelijk. Verplaatsen naar de winter is vanwege het clubvoetbal niet mogelijk. Hoe een eventueel voorbereidingstoernooi er uit komt te zien, moet nog worden besproken.

Chili en Duitsland spelen zondag in Sint-Petersburg de finale van de Confederations Cup. Het WK in Rusland begint volgend jaar halverwege juni.