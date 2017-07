De 22-jarige middenvelder verlengde zaterdag namelijk zijn contract met liefst negen jaar, tot en met juni 2026.

Niguez wordt gezien als een van de grote talenten in Europa, en had een belangrijk aandeel in het succes van Atlético in de Champions League afgelopen seizoen. De club werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld door Real Madrid.

Niguez kwam het voorbije seizoen tot 53 wedstrijden voor Atletico, waarin de Spanjaard negen keer scoorde. Vier van die doelpunten maakte hij in de Champions League. "Atlético Madrid is als een familie'', aldus Niguez.