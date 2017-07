“Ik heb die tijd namelijk compleet alleen en zonder slipstream neergezet. Daar ben ik blij mee. De racepace is best goed”, zei de motorcoureur die vorige week in zijn thuisrace op Assen naar de tweede snelste kwalificatietijd snelde.

De pole werd hem tijdens de TT door de neus geboord door Honda-coureur Jorge Martin, maar de jonge Spanjaard was er in de kwali op de Sachsenring niet bij. Hij crashte in de vrije training zo hard dat hij door een rechter enkelbreuk en een fractuurtje in zijn been voorlopig is uitgeschakeld.

Het goede gevoel dat Bendsneyder aan zijn TT zei over te houden, ondanks de buikschuiver waarmee hij over de finishlijn zeilde, nam hij mee naar de Duitse Grand Prix. Dat liet hij al zien in de vrije trainingen en toonde hij in de kwalificatie aan door op eigen kracht een snelle tijd op de klokken te zetten.

“Het wordt vooral in het begin een snelle race, waarin de rondetijden flink zullen dalen”, voorspelde hij over de wedstrijd, nadat liefst achttien rijders binnen een seconde van de Spaanse pole-winnaar en recent TT-winnaar Aron Canet zaten. De 17-jarige Honda-rijder klokte in de laatste fase de winnende tijd van 1.26,688. Toen 10 minuten voor het einde wat druppeltjes op de baan vielen, gingen veel rijders naar binnen, als ook WK-leider Joan Mir die dacht dat zijn tijd van 1.26,933 voldoende voor de pole zou zijn. In de eindfase ging hij toch maar de weer droge baan op, maar Canet was hem te glad af.

Kwalificatie Moto3 GP van Duitsland 1. Canet (Spa) Honda, 2. Mir (Spa) Honda op 0,245, 3. Bulega (Ita) KTM, 4. Ramirez (Spa) KTM, 5. Arbolini (Ita) Honda, 6. Fenati (Ita) Honda, 7. Oettl (Dui) KTM, 8. Bendsneyder (Ned) KTM op 0,609, 9. Bastianini (Ita) Honda, 10. McPhee (GBr) Honda.