Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Van Vleuten wint, Van der Breggen pakt roze

44 min geleden

Annemiek van Vleuten heeft de eerste rit in lijn in de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse van Orica-Scott, die mikt op de eindzege, versloeg in een sprint haar twee medevluchtsters.