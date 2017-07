FOTO - Groenewegen valt tijdens tijdrit Tour

De Nederlandse sprinter ging op het natte parcours in Düsseldrorf onderuit en gleed meters ver over het asfalt. Zachtjes kwam hij tegen een hek tot stilstand.

Groenewegen a fait les frais de la chaussée très glissante, chute sans gravité / Little crash for Groenewegen on a very slippery road pic.twitter.com/aUyJEeDRa4 — Le Tour de France (@LeTour) 1 juli 2017

Groenewegen lijkt er zonder schade vanaf te zijn gekomen. De Amsterdammer klom na zijn schuiver al snel weer op zijn fiets.

Voor de eenvoudig Nederlands kampioen op de weg is de valpartij wel een pijnlijke deuk in het moraal. Zondag hoopt mee te kunnen doen om de dagzege. De tweede rit is een etappe voor de sprinters.

