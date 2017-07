"Ik werd een beetje ziek van het wachten. We waren op dinsdag al in Düsseldorf en hebben toen drie dagen op bed gelegen in ons hotel in het centrum van de stad. Want als je wilde trainen, moest je van stoplicht tot stoplicht rijden. Ik ben blij dat de Tour begonnen is."

Ten Dam gaf vol gas op het enigszins natte parcours. Van onnodig risico was geen sprake, stelde hij na afloop in gesprek met de NOS. "Anders had ik nu wel open gelegen. Wij hebben goede regenbanden, dat scheelt sowieso. Ik had ook wel vertrouwen."

Een zege zat er zaterdag sowieso niet in voor Ten Dam. Maar dat wist de klimgeit van tevoren al. "Dit is een parcours voor de grote motoren. Je rijdt vier kilometer rechtdoor en je gaat daarna over diezelfde weg ook weer terug. Die mannen halen zestig kilometer per uur, ik kom amper aan de vijftig. Bovendien wordt het straks droog en de laatste mannen zullen dus veel harder gaan."

Bekijk hier de starttijden van de andere Nederlanders en de favorieten.

LIVE

Volg de openingstijdrit van de Tour de France vanaf 15:15 uur op de voet via onze livewidget.