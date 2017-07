Froome geeft rivalen eerste draai om de oren

De drievoudig winnaar finishte in de openingstijdrit van de 104e Tour de France in Düsseldorf op slechts 12 seconden als zesde. Simon Yates was op 37 seconden de eerste gevaarlijke klassementsman van een andere ploeg.

De Giro d'Italia liep voor Thomas vanwege een valpartij uit op een drama, maar het geluk lachte de Welshman zaterdag toe. De luxeknecht van Froome stuntte door de eerste gele trui te pakken. Hij klokte een tijd van 16:04.

Nairo Quintana verloor 48 seconden op Thomas en deed het op die manier iets beter dan andere concurrenten als Dan Martin (49), Fabio Aru (52), Alberto Contador en Jakob Fuglsang (beiden 54).

Geraint Thomas Foto: AFP

