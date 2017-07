premium

Hockeysters met moeite en geluk naar finale

1 uur geleden ANP

De Nederlandse hockeysters hebben zich zaterdag met veel moeite en geluk geplaatst voor de finale van de World League (derde fase) in Brussel. Oranje versloeg in de halve eindstrijd Nieuw-Zeeland via shoot-outs: 5-4. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.