Vijf renners gewond na valpartijen in Tour de France

Alejandro Valverde is het grootste slachtoffer. De Spaanse alleskunner brak onder meer zijn knieschijf bij een harde botsing met de hekken. Valverde's landgenoot Ion Izagirre heeft de Tour ook al moeten verlaten. De kopman van Bahrain-Mehrida gleed op dezelfde plek als Valverde onderuit en had onder meer last van zijn onderrug. Hij wordt nog onderzocht in het ziekenhuis.

Ook Tony Gallopin (Lotto-Saudal), Patrick Bevin (Cannondale) en Luke Durbridge (Orica) kwamen na valpartijen in botsing met de hekken die langs de weg stonden. Durbridge liep schade aan zijn enkelbanden op en morgen wordt bekeken of hij door kan. Gallopin liep geen breuken op en zal morgen met tape om zijn enkel van start gaan. Bevin is er volgens zijn ploeg redelijk vanaf gekomen: "Zijn enkel is flink geraakt, maar over het algemeen gaat het goed."