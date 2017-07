"Het doel was vooral zorgen dat mijn wielen op de grond bleven", stelde BMC-kopman Porte na zijn rit. "Ik volgde Nicolas Roche (ploeggenoot, red.) in de auto vlak voordat ik zelf ging rijden en hij ging onderuit. Dus ik was doodsbang om eerlijk te zijn. Het was zo'n glibberig parcours."

"Ik had graag sneller gereden, maar het belangrijkste is dat ik al mijn huid nog heb. Ik was een beetje nerveus, zeker nadat ik mijn ploeggenoot zag vallen. Ik heb geen risico genomen en ik denk dat dat de juiste keuze was vandaag."

Chris Froome zat in de auto achter zijn Sky-ploeggenoot Michal Kwiatkowski. De Pool gaf wel het goede voorbeeld en werd zelfs achtste, op slechts drie tellen van de Britse titelverdediger.

Maar liefst vijf renners liepen bij valpartijen verwondingen op doordat ze hard in de hekken knalden.