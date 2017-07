Peloton onderweg - Volg de tweede Tourrit via onze livewidget

Tweede etappe: Düsseldorf – Luik 203,5 kilometer, vlakke etappe

Foto: Tour de France

De tweede etappe voert het peloton, met Geraint Thomas in de leiderstrui, vanuit Duitsland naar België. Na een flinke lus rond Düsseldorf wordt via Mönchengladbach en Aken over ruim 200 kilometer naar het centrum van Luik gereden. Op 20 kilometer van de streep ligt de top van het tweede vierde-categorie-bergje van de dag.

Michael Boogerd

"De eerste rit in lijn is ook altijd de meest nerveuze etappe", kijkt oud-prof Michael Boogerd vooruit. De Hagenaar nam zelf twaalf keer deel aan de Tour de France. "Ik keek zelf altijd verschrikkelijk op tegen deze etappe. Het is een drama, iedereen zit te duwen en te wringen. De stressfactor is ongekend hoog, dus je weet dat er een of meerdere massale valpartijen zullen zijn."

Foto: ANP

"Het is jammer dat de organisatie op weg naar Luik zo’n vlakke rit heeft uitgestippeld. De aankomst in Seraing (waar in 2001 Erik Zabel zegevierde en in 2012 Peter Sagan, red.) was veel mooier geweest. De controle van de sprintersploegen gaat er toe leiden dat dit de eerste massasprint wordt."

