Valverde laat van zich horen van ziekenhuisbed

1 uur geleden

Alejandro Valverde liet zondagochtend vanuit het ziekenhuisbed weten dat de operatie aan zijn gebroken knieschijf goed is verlopen. De Spaanse wielrenner kwam zaterdag in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk in Düsseldorf zwaar ten val op het spekgladde wegdek. Behalve een gebroken knie liep hij ook een gebroken bot in zijn linkerenkel op en een diepe snijwond in zijn scheenbeen.