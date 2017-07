Balen voor Gallopin: inbraak, auto gestolen en val

Of dat nieuws van invloed was op zijn concentratie is niet bekend, maar in ieder geval ging Gallopin onderuit op het gladde wegdek in Düsseldorf. Uiteindelijk zette hij de langzaamste tijd neer en eindigde op plek 196. Zijn tijd was ruim drie minuten langzamer dan winnaar Geraint Thomas. "Een dag om nooit te vergeten", liet Gallopin via Twitter kort maar krachtig weten.

Geluk bij een ongeluk voor Gallopin is dat hij geen ernstige blessure heeft overgehouden van zijn val. Zondag kan hij gewoon van start gaan in de tweede Tourrit die naar het Belgische Luik voert.

Tony Gallopin nog vol goede moed voor der start van de openingstijdrit Foto: REUTERS

