Sky tankt 'enorm veel moraal'

Niet alleen de zege en eerste gele trui van Geraint Thomas maakte indruk. Bovenal nam Chris Froome op het gladde traject door de Duitse Rheinstadt direct afstand van al zijn rivalen in de strijd om de eindzege. Richie Porte moest 35 seconden prijsgeven op de Britse favoriet, Nairo Quintana 37, Romain Bardet 39, Fabio Aru 40 en Alberto Contador verloor 42 seconden op Froome. ,,Deze prestatie van de ploeg geeft enorm veel vertrouwen”, zei Froome na afloop.

Bij Team Sky zal met het geel om de schouders van Thomas de tactiek niet veranderen. ,,We zijn hier met slechts één missie en dat is met ‘Froomey’ de Tour winnen”, gaf Thomas aan. ,,Ik ben al blij dat ik een dag in het geel kan rijden. Het is goed om te zien dat we in de breedte direct zo goed scoren door met vier man bij de eerste acht te eindigen. Dit geeft de ploeg enorm veel moraal om er weer een bijzondere Tour van te maken.”

