Hogenkamp in actie op eerste dag Wimbledon

25 min geleden ANP

Tennisster Richèl Hogenkamp komt op de openingsdag van Wimbledon direct in actie. De 25-jarige Nederlandse treft de Amerikaanse Madison Brengle in de eerste ronde op baan 5. De partij staat als derde van de dag op het programma, na twee mannenwedstrijden. Kiki Bertens en Robin Haase, de andere twee Nederlanders in het hoofdtoernooi, komen dinsdag pas in actie.