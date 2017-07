Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Etappewinst Barnes, Van der Breggen behoudt leiderstrui

48 min geleden ANP

De Britse wielrenster Hannah Barnes heeft de derde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De rit van San Fior naar San Vendemiano over 100 kilometer eindigde in een massasprint. Daarin was de 24-jarige Britse van Canyon de Finse Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla) en de Nederlandse Kirsten Wild (Cylance) te snel af.