'Froome letterlijk met zijn hol open'

"Voorin was er een grote valpartij. Iedereen lag erbij. Toen ik kwam aanrijden, zag ik Tom liggen. Ik besloot hem te helpen, want hij is belangrijke pion in de sprinttrein van Dylan Groenewegen", aldus Gesink.

"Tom had pijn en ik kreeg zijn fiets niet direct gerepareerd. Toen de ploegleiderswagen eraan kwam, ben ik met de grote groep weer verder gefietst. Ik heb Tom niet meer gesproken, maar volgens mij had hij slechts schaafwonden", stelde Gesink, die in de groep achterblijvers weer naar het peloton toe reed.

"Froome rijdt daar met een kapotte broek. Hij zat letterlijk met zijn hol open. Ik zat daar op pole-position achter", stelde Gesink met een lach.

