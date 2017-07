Kittel kritisch ondanks tiende triomf

Kittel was in Luik de snelste in de massasprint, maar vanzelf ging het niet. ,,Ik wilde deze etappe heel graag winnen'', zei de 29-jarige Duitser van Quick Step. ,,Voor mij was het echt een doel, de rit winnen die van start ging in Duitsland.''

,,Als we eerlijk naar ons strijdplan kijken, dat lukte helemaal niet'', gaf Kittel toe. ,,Ik kwam heel laat, Fabio Sabatini bracht me naar de laatste 500 meter en toen moest ik mijn eigen weg zoeken. Ik ging van wiel naar wiel.''

Bekijk de uitslag van de 2e etappe en alle andere klassementen.

Lees ook op telesport.nl:

- 'Froome letterlijk met zijn hol open'

- Vrees voor breuk in scheenbeen van Leezer

- Favoriet Froome betrokken bij valpartij

- Kittel sprint naar ritzege in Luik

- Groenewegen baalt beetje van Greipel