Vrees voor breuk in scheenbeen van Leezer

25 min geleden

Lotto-Jumbo is in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Tom Leezer kwam dertig kilometer voor de finish ten val. Hij haalde wel de eindstreep, maar is inmiddels voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt gevreesd voor een breuk in zijn scheenbeen.