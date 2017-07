Toch baalde de Nederlander aan de finish. "Toen ik wilde aangaan, zat Greipel naast me en kon ik niet echt helemaal vrijuit sprinten. Er zal best sprake van contact zijn geweest. Ik heb wel een paar elleboogstoten gevoeld, maar er ook een paar uitgedeeld, dat hoort bij sprinten."

Groenewegen kan desondanks positief terugkijken op de sprint. "Het is jammer, want ik had op meer gehoopt, maar het gaat in vergelijking met vorig jaar al een stuk beter. Dat geeft wel een goed gevoel. Op naar de volgende sprint.''

