De naam van de Italiaanse klassementsman verscheen in de uitslag op plek negen, maar dat bleek later een foutje. De kopman van Astana kon er zelf wel om lachen.

"Wat als ik in de laatste vijftig meter niet was ingesloten...", grapte Aru, die in werkelijkheid als 60e over de streep bolde, bij een foto van de top tien op Twitter.

In het algemeen klassement bezet de Sardijn na twee dagen de 59e positie. In de proloog verloor hij 52 seconden op gele truidrager Geraint Thomas van Sky.

