"We zaten allemaal voorin, bij de eerste vijftien. Op een rotonde gingen een paar jongens voor ons onderuit en op dat moment konden we geen kant op, maar gelukkig zaten we allemaal snel weer op de fiets en waren we in orde", aldus Thomas, die had genoten van zijn dag in het geel.

"Het was fantastisch. Ik kreeg er een heel speciaal gevoel van. Het weer was slecht, maar de gele trui gaf me veel moraal en dat maakte het iets makkelijker voor me."

Thomas heeft geen idee hoe lang hij het tricot nog kan vasthouden. "Elke dag is een bonus voor me. Aangezien we nu geen drie massasprints achter elkaar hebben, is er een kans dat ik hem nog een tijdje in mijn bezit kan houden. Morgen is weer een nieuwe dag en zoals we vandaag gezien hebben, kan er van alles gebeuren. Niets is vanzelfsprekend. We blijven werken voor Froome en hopelijk kan ik op de manier nog een tijdje het geel vasthouden."

Foto: AFP