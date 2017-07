Het team van bondscoach Joachim Löw versloeg zondag in de finale in Sint-Petersburg Chili met 1-0. Lars Stindl maakte na twintig minuten spelen het enige doelpunt. Chili had een groot deel van de wedstrijd de overhand, maar de vele kansen leverden geen doelpunt op.

Duitsland trad op de Confederations Cup niet aan met het sterkste elftal. Veel internationals kregen na een lang seizoen met hun club rust en hoefden zich niet te melden bij het toernooi dat geldt als soort generale repetitie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland. Ook met de tweede keuze bleek Duitsland uiteindelijk de beste, al ging het vrij moeizaam.

Het was de derde keer dat Duitsland meedeed aan de Confederations Cup. De regerend wereldkampioen was eerder in 1999 en 2005 van de partij. In 2005 eindigden de Duitsers als derde.

Amin Younes, die tijdens de finale 90 minuten op de bank zat, treedt met de zege in de voetsporen van Heurelho Gomes. De Ajax-aanvaller is na de Braziliaanse doelman, die jaren bij PSV keept, de tweede Eredivisie-speler ooit die de Confederations Cup wint. Gomes won de trofee in 2005.