De eindstrijd in Sint-Petersburg was niet bepaald een vriendelijke wedstrijd. In de tweede helft ging Gonzalo Jara lelijk in de fout toen hij de Duitser Timo Werner een elleboogstoot (VIDEO) uitdeelde.

De scheidsrechter riep de hulp van de videoscheidsrechter in, maar die maakte er een potje van. Jara kreeg slechts geel en geen rood.

De finale werd gewonnen Duitsland. Lars Stindl van Borussia Mönchengladbach maakte het winnende doelpunt.