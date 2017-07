"Ik ben er nog redelijk goed vanaf gekomen. Sommige jongens gingen veel harder neer", aldus BMC-kopman Porte. "Hopelijk is mijn knie in orde. Die heeft een klap gekregen, maar ik kijk uit naar morgen."

Zie ook op telesport.nl: - 'Froome letterlijk met zijn hol open' - Kristoff schrikt van bebloed shirt - VIDEO: 'Froome had geen zin om te praten' - Sagan kent reden en vreest niet - Aru kan lachen om foutje - Froome: 'Gelukkig alleen wat huid kwijt' - Thomas: 'Elke dag is een bonus' - Groenewegen baalt beetje van Greipel

"Het is nooit goed om te crashen, maar dit viel mee. Het had veel erger kunnen zijn. Ik heb geen tijd verloren, dus het moraal is nog ruimschoots aanwezig. Ik hoop dat ik een goede nacht kan maken."

Alberto Contador slaagde erin om rechtop te blijven. "Ik ben heel blij met mijn team. Het was indrukwekkend hoe ze me vandaag hebben beschermd. Dat is cruciaal. Toen de valpartij plaatsvond, reden wij aan de andere kant van de weg en konden we zonder probleem door. Ik ben tevreden, want elke dag die je overleeft zonder val is een succesje."

Bekijk de uitslag van de 2e etappe en alle andere klassementen.