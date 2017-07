Twee Griekse topclubs azen op de man die afgelopen seizoen 19 goals maakte voor de Almeloërs en bij zijn eerste interland met Zweden tegen Noorwegen (1-1) direct trefzeker was. Zo wil Panathinaikos een andere Zweed, Marcus Berg (ex-FC Groningen en PSV) vervangen door Armenteros, maar het krijgt concurrentie van een andere club uit de Griekse top. ,,Er zijn twee Griekse topclubs geïnteresseerd, dat kan ik bevestigen’’, zegt Fredrik Risp, zaakwaarnemer van de spits tegen het Zweedse Aftonbladet. Het is de vraag in hoeverre de Grieken financieel in staat zijn om het nog een jaar doorlopende contract van Armenteros af te kopen. Maar de vraagprijs die Vitesse liet schrikken, zou voor beide clubs te behappen moeten zijn. Heracles verlangt zo’n twee miljoen euro voor zijn topscorer. Vlak na zijn debuut voor het Zweedse nationale elftal liet Armenteros al weten deze zomer open te staan voor een stap omhoog. Na mislukte pogingen bij topclubs als Anderlecht en Feyenoord, wil de 27-jarige aanvaller zich graag op hoger niveau bewijzen.