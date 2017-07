Boegbeeld vrouwenvoetbal kraakt KNVB

Het onlangs gestopte boegbeeld van het vrouwenvoetbal kijkt kritisch naar de ontwikkeling van de snelgroeiende sport en blikt onder meer terug op een aantal merkwaardige beslissingen van de KNVB.

Een voorbeeld daarvan is volgens haar de keuze om Pierre van Hooijdonk en Bert van Oostveen aan te wijzen als respectievelijk ambassadeur en toernooidirecteur van het EK vrouwenvoetbal in eigen land.

„Ik heb veel respect voor beide heren, daar ligt het niet aan. Maar waarom wordt Vera Pauw, Anouk Hoogendijk of een andere bekende oud-vrouwenvoetballer geen ambassadeur? Nu gaat iemand als Van Hooijdonk tal van promotiedingen doen op bijvoorbeeld scholen. Dan heb je het over vrouwenvoetbal en dan staat Pierre daar. Dat is toch een scheve beeldvorming?”