Verder gaf Armstrong in dat bericht een aantal tips aan Dumoulin. Zo benadrukte de Texaan dat Dumoulin zich bergop niet gek moest laten maken door felle demarrages van zijn rivalen. ’Blijf altijd je eigen tempo rijden’, was zijn raad. Verder gaf hij aan dat het belangrijk is tijdens de koers goed op te letten met wat en wanneer je iets drinkt.

Armstrong bevestigde dat hij een bericht naar de latere Giro-winnaar heeft gestuurd in zijn dagelijkse Podcast waarmee hij tijdens deze Tour de France actief is. „Het is bijzonder wanneer je met rugnummer 181 je eerste grote ronde kunt winnen”, refereerde Armstrong aan zijn eerste Tour-zege in 1999 met het rugnummer dat ook het nummer was waarmee Dumoulin in de afgelopen Giro d’Italia zegevierde.

De voorlopig nog geschorste Armstrong heeft niet veel contact met mensen in het peloton. „Als ik tegenwoordig naar een startlijst kijk, dan ken ik niet meer zoveel jongens. Ja, Contador, Valverde, Kreuziger en Ten Dam. Negentig procent van het peloton ken ik totaal niet. Lawson Craddock (voormalig ploegmaat van Dumoulin, red.) en Tejay van Garderen spreek ik nog wel eens. Zij geven me aan hoe sommige jongens in elkaar zitten. Wat voor een persoon ze zijn en waar hun sterktes en zwaktes liggen”, aldus Armstrong.

De in opspraak geraakte renner benadrukt dat hij voor zijn Podcast goed geïnformeerd wil zijn. Het is duidelijk dat de Amerikaan, wiens zeven Tourzeges werden afgenomen, weer langzaamaan wil terugkeren in de wielerspotlights. Zo was ook zijn tweet afgelopen week opmerkelijk. Dat Jan Ullrich niet werd uitgenodigd voor de Tour-start in Düsseldorf vond hij hypocriet, omdat Bernard Hinault en Richard Virenque door ASO als helden worden behandeld.