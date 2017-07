Derde etappe Verviers – Longwy 212,5 kilometer, heuveletappe

De derde rit brengt het Tour-peloton vanuit België, via Luxemburg naar Frankrijk. Onderweg moeten de nodige Ardennenheuvels worden bedwongen en ook de finish ligt bovenop een berg: de 1,6 kilometer langer Côte des Religieuses, eentje van de derde categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent. Dat kan al verschillen opleveren en wellicht een aanval op de gele trui van de Brit Geraint Thomas.

Vijf keer eerder bezocht de Tour Longwy, een vestingstad die behoort tot de belangrijkste werken van de Franse bouwmeester Sébastien Le Prestre de Vauban en geldt als werelderfgoed. De laatste keer was in 1982, toen de Belg Daniël Willems er won.

Michael Boogerd

"Waar de Ardennenheuvels in de tweede rit werden gemeden, is het nu de hele dag op en af", zegt Boogerd vooruitblikkend. "De aankomst is bij de Citadel van Longwy op een 1,6 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%. Dat is vrij pittig. Ik denk dat dit een rit voor de punchers wordt. Peter Sagan, Greg van Avermaet en Michael Matthews zijn op dit parcours mijn favorieten. Al zullen de sterkere klimmers op het eerste, steile deel van de klim zeker ook aanzetten."

Het is afwachten hoe de klassementsmannen zich houden. Diverse van hen, waaronder Chris Froome en Richie Porte, kwamen zondag ten val tijdens de tweede etappe.

