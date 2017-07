Eredivisie houdt talenten weer weg van EK -19

Zonder enkele inmiddels volwaardige Eredivisiespelers, zijn de Manchester City-huurlingen Rodney Kongolo (ex-Feyenoord en broertje van Feyenoorder Terence) en Javairo Dilrosun (ex-Ajax) nu de grote blikvangers. Net als elke andere Engelse (top)club vindt City het toernooi cruciaal in de ontwikkeling van hun talenten. Oranje onder 19, dat nu een veredeld Oranje onder 18 is geworden, kan vandaag dan ook een Engeland verwachten dat wél op volle oorlogssterkte is. Later treft Onder 19 ook Duitsland en Bulgarije in de poule.

„Op zo’n toernooi spelen jongens topinterlands, met duels tegen jongens van het kaliber Kylian Mbappé. Dat is fantastisch voor je ontwikkeling’’, vindt coach Maarten Stekelenburg het weghouden een zonde. Vorig jaar zomer lieten de Fransen en Mbappé (AS Monaco), die afgelopen seizoen zijn internationale doorbraak beleefde, een tevens uitgekleed Onder 19 in het laatste groepsduel (5-1) al kansloos voor de eindzege.