NEC werft geblesseerde middenvelder

Jansen is nog niet speelfit. Hij revalideert nog altijd van een ernstige knieblessure. De voetballer scheurde in november vorig jaar tijdens het eredivisieduel met Willem II de voorste kruisband van zijn rechterknie. NEC geeft de komende tijd Jansen alle ruimte om zijn revalidatie af te ronden. Die zal volgens de club naar verwachting nog zo’n vier tot zes weken in beslag nemen.

Na spits Anass Achahbar en verdediger Guus Joppen is Jansen de derde nieuwkomer bij de Nijmeegse club, die altijd geen hoofdtrainer heeft aangesteld.