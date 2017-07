Neergestoken Kvitova favoriete op Wimbledon

Nu wordt ze door de bookmakers aangeduid als de grootste kanshebster voor de titel op Wimbledon. Al bij haar tweede toernooi na haar rentree op de Tour verraste de 27-jarige Kvitova onlangs met de eindzege in Birmingham. Het is bekend dat de tweevoudig winnares op gras goed uit de voeten kan, maar desalniettemin kwam haar triomf in de tweede stad van Engeland als een verrassing.

Ook voor Kvitova zelf. Zo erkende de blondine tijdens een persconferentie aan de vooravond van het toernooi. „Ik ben nog altijd verbaasd over mijn niveau. Ik denk wel dat het gras mij extra veel vertrouwen geeft. Ik werd elke ronde beter. Dat is een goed teken. Maar je weet nooit hoe je de volgende dag wakker wordt. Ik wil zo goed mogelijk voor de dag komen in de eerste ronde”, temperde ze de verwachtingen. In haar openingsduel neemt Kvitova het vandaag op het Centre Court op tegen Johanna Larsson, het vaste dubbelmaatje van Kiki Bertens.

Ze erkent dat haar leven is veranderd na de nare gebeurtenis van vorig jaar. „Ik zie alles sindsdien vanuit een ander perspectief. Er zijn dingen belangrijker dan tennis. Maar aan de andere kant heb ik de sport erg gemist. Het was lastig om met mijn hand in een spalk de andere meiden te zien spelen, terwijl ik zelf thuis op de bank zat.”

De WTA-Tour mag een keiharde wereld zijn waar het ieder voor zich is; het regende het afgelopen half jaar steunbetuigingen voor Kvitova. „De support van de andere meiden was fantastisch. Ik moet zeggen dat ik een beetje verrast was en nog steeds ben door de vele reacties. Je voelt of iets gemeend is of niet. Ik merk dat mijn collega’s het écht fijn vinden dat ik terug ben.”