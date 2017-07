Voetbalinternational vergelijkt blunder met dood van broer

Diaz vergeleek de situatie met de dood van zijn broer Gonzalo die in 2003 in de tuin van zijn ouderlijk huis zelfmoord pleegde. "Zo'n 14 jaar geleden heb ik met de dood van mijn geliefde broer het pijnlijkste moment uit met familieleven meegemaakt. Nu, 14 jaar later, beleefde ik het pijnlijkste moment uit mijn voetballeven", schreef Diaz op Instagram.

De Chileen ging in de 20e minuut opzichtig in de fout in zijn eigen strafschopgebied en verspeelde de bal aan de Timo Werner. De Duitse aanvaller behield het overzicht en schoof de bal opzij naar Lars Stindl die de bal in het lege doel kon schuiven.

Diaz eindigt zijn tekst met de woorden: 'Leve Chili. Shit'