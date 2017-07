Pasveer ontbreekt bij eerste training PSV

Remko Pasveer is er niet bij op eerste training van PSV die maandag rond het middaguur is begonnen. Zoals Telesport eerder al meldde is de doelman van de Eindhovenaren op weg naar Vitesse waarmee hij mag onderhandelen

De 33-jarige Pasveer maakte in 2014 de overstap van Heracles Almelo naar PSV. In Eindhoven speelde hij achttien wedstrijden in het eerste elftal. Vitesse lijkt met het aantrekken van Pasveer een voorschot te nemen op een vertrek van Eloy Room deze zomer.

Andrés Guardado en aanwinst Hirving Lozano ontbreken ook op de eerste training van PSV. De Mexicaanse internationals hebben nog vrij omdat ze hebben meegedaan aan de Confed Cup.

Adam Maher en Marcel Ritzmaier zijn wel van de partij op de Herdgang. Na het verhuur van vorig seizoen is het duo in afwachting van een transfer.