"Ik ben er tevreden mee, zeker als je bedenkt dat ik pas zes weken in training ben'', aldus de Britse renner, op wiens palmares dertig etappezeges in de Tour prijken.

De 32-jarige Cavendish is aan zijn elfde Ronde van Frankrijk bezig. Zijn deelname was lange tijd onzeker doordat de Britse topsprinter dit voorjaar werd getroffen door de ziekte van Pfeiffer. Hij reed tussen 18 maart (Milaan-Sanremo) en 15 juni (Ronde van Slovenië) geen enkele koers.

'Cav' vond zijn uitslag hoopvol, maar verwacht deze Tour eigenlijk geen wonderen. "Ik ben er nog lang niet. Dat virus zit nog in mijn systeem, dus ik ben niet bijzonder optimistisch. Maar aan de andere kant, die vierde plaats was zeker geen slecht resultaat.''

"Ik zat aan de finish in het wiel van Marcel Kittel, maar verder kon ik echt niet komen. Ik had absoluut nog niet de kracht om hem voorbij te gaan'', zei hij over die sprint in Luik. De Duitser Kittel boekte er zondag zijn tiende etappezege.

