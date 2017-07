premium

Mollema laat kans liggen

35 min geleden ANP

De aankomst van de derde Touretappe in Longwy, een beklimming van de derde categorie, zou Bauke Mollema in principe moeten liggen. Maar de Groninger meldde maandag bij de start in Verviers dat een ritzege vooralsnog niet zijn doelstelling is in deze Tour.