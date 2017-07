Linssen voor drie jaar naar Vitesse

Linssen maakte in 2008 zijn debuut in het betaald voetbal bij Fortuna Sittard. Hij groeide bij VVV-Venlo, Heracles Almelo en FC Groningen uit tot een vaste kracht in de Eredivisie. Linssen speelde ruim 200 competitiewedstrijden in het Nederlandse profvoetbal en was daarin 58 keer trefzeker.

"Het gevoel bij Vitesse was gelijk goed en ik zie het als een stap vooruit'', liet Linssen weten. "Net zoals in mijn hele carrière pak ik het stap voor stap aan. De visie van de club en de manier van voetballen spreken mij aan, evenals de deelname aan de groepsfase van de Europa League. Daarnaast is het ook weer wat dichter bij mijn familie en vrienden. Ik ben ontzettend blij om bij Vitesse aan te sluiten.''

Linssen is na Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo en Tim Matavž de vijfde aanwinst voor Vitesse.